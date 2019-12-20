20 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Удерживающаяся у власти «Грузинская мечта» переживает свой закат, а сама грузинская мечта переживает кризис. Мечта поколений переживет «Грузинскую мечту», но какую цену заплатят за это жители Сакартвело?

Авигдор Эскин, , 10:28 — REGNUM Новая волна протестов охватывает Грузию в эти дни. На этот раз на улицу вышли негодующие подростки и молодые люди. За последние дни трое начинавших жизнь покончили с собой в знак протеста против самой нынешней жизни.

Грузия

Первым был пятнадцатилетний подросток Лука Сирадзе, выбросившийся из окна после допроса с пристрастием в полицейском отделении. Им занималась Мариана Чолоян, упоминаемая в Страсбургском суде как виновная в садистских пытках и выбивании ложных показаний в пору правления Саакашвили. Странно, но власть Иванишвили даже не позаботилась сместить ее с должности. Именно Чолоян допрашивала мальчика по подозрению в протестных надписях на стенах школы в Тбилиси.

Мальчику угрожали долгими годами в тюрьме, а также — неприятностями старшему брату. После примененных к нему психологических пыток Лука Сирадзе выбросился из окна девятого этажа. Лучшие врачи пытались спасти его жизнь, но тщетно. Он скончался.

А вчера наложила на себя руки семнадцатилетняя девушка из города Абаша в Самегрело. «Стена вам стоила жизни», — это был ее последний крик души через социальную сеть.

И еще: позавчера покончил с тобой 23-летний Ника Буадзе из-за бедственного положения семьи.

В эти дни молодые люди выходят на улицы разных городов с истошным вопиением о невыносимости бытия. Трагический уход из жизни Луки Сирадзе и двух других молодых людей стал для негодующих олицетворением их собственных жизненных бедований.

Всякий знакомый в с Грузией, жемчужиной Кавказа и всего мира, оценит доброй улыбкой радушный настрой гостеприимных и доброобильных грузин. Описанный любвеобильно в русской поэзии дивный край ассоциируется со сказочными его видами и с поющими о любви красивыми людьми. И уж никак не укладывается в сознании череда самоубийств как квинтэссенции широкой волны, чернеющей от гнева и недовольства.

Казалось бы, само пребывание в горах и долах Грузии должно наполнять человека радостью. Прибавьте к этому несомненно высокий уровень добродетели среди живущих там, и вас еще больше поразит резкость контраста между различными пластами бытия в Сакартвело.

Если посмотрим глобально на Грузию за последние тридцать лет, то обнаружим безудержное стремление к свободе справа и провал мечты слева. Нет, затемненная пессимистическая сторона — не исторический приговор, но ее существование становится все более тягостным. За эти тридцать лет страна особенно плодовита на творческие таланты, но теряет их безропотно.

Большая часть уродившихся в Сакартвело одаренными ищет себе применения в США и Западной Европе, а кто и в России. Чувство досады по отношению к «грузинской мечте» — понятие более широкое, нежели обвал популярности правящей партии. Когда протестует так горько молодежь, то сие — вопросительный знак о пути грядущем всей страны.

Спертый в груди многих крик «надоело» вырвался наружу. Он проявился в акциях недовольства всех политических движений, опричь правящей партии Иванишвили, против провала электоральной реформы. Западные партнеры Грузии пытаются найти компромисс между властью и остальными политическими партиями. Даже если решение будет найдено, власть допустила громадную ошибку, продемонстрировав в столь открытой форме пренебрежение к собственным обещаниям и собственным людям. Здесь важны не столько подробности саги о конституционной реформе, сколько воцарение общей атмосферы невыносимо удушливого смога, исходящего от власти.

Грузинам свойственна добронравная наивность. Но вот власть попирает само понятие «доверие». Это все происходит в ту же пору, когда важнейшие для Грузии институты православной церкви впадают в сором после серии разоблачений недугов, напоминающих о происходящем в католическом клерикальном мире последние пару десятков лет.

И что это за жизнь? С этим вопросом молодежь выходит на улицы. Сомнительно, знает ли кто-то из протестующих ответ на вопрос, как надо? Но кто из кормчих страны знает, куда идти дальше?

Многоопытная и умудренная Нино Бурджанадзе говорит последнее время бесперемежно о том, что власть Грузии теряет представление о реальности. Она отмечает, что такое же происходило с Шеварднадзе в последнюю пору правления и со сменившим его Саакашвили на закате его пребывание на престоле. Похоже, что Бурджанадзе права.

Удерживающаяся у власти «Грузинская мечта» переживает свой закат, а сама грузинская мечта переживает кризис. Мечта поколений переживет «Грузинскую мечту», но какую цену заплатят за это жители Сакартвело, которых ввергают во брение власть предержащие в правительственных кабинетах и прочих вельможных учреждениях? После тридцати лет ночной мглы должна наступить пора рассвета. Именно к ней рвется протестующая грузинская молодежь. Но где он, их свет в конце лабиринта?