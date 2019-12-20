Страсбург, Франция, , 10:31 — REGNUM С призывом отменить смертную казнь или хотя бы ввести мораторий на неё обратился к властям Белоруссии официальный представитель Совета Европы Даниэль Хёлтген. Он написал об этом 20 декабря на своей официальной странице в соцсети Twitter.

«Мы призываем Белоруссию отменить смертно казнь или хотя бы ввести мораторий (на неё)», — написал в своем сообщении Хёлтген и добавил, что смертная казнь не является справедливостью.

Кроме этого, официальный представитель Совета Европы заявил о своем сожалении по поводу новой смертной казни, которая состоялась в Белоруссии накануне.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря стало известно, что в Белоруссии был приведён в исполнение смертный приговор в отношении мужчины, убившего с особой жестокостью двух женщин.