Москва, , 10:21 — REGNUM Одной из тема пресс-конференции президента РФ, прошедшей в Москве 19 декабря, стала тема обеспечения устойчивости российского сегмента Сети. По мнению профессионального сообщества, это насущная задача для государства и общества. Интернет стал частью общеэкономической и социальной инфраструктуры, поэтому на него сегодня распространяются такие же риски как на другие инфраструктурные объекты в случае чрезвычайных обстоятельств. Это вопрос суверенитета, безопасности и устойчивого развития страны.

«Я должен кинуть камень в адрес коллег, потому что вопрос, который был сформулирован не региональной журналисткой, а и представителем федерального издания, показывает, что даже журналисты «плавают» в вопросе развития и безопасности интернета. Журналистка смешала в воедино и суверенный интернет. и иностранных агентов, а это разные вещи», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Президент вынужден был объяснять очевидные вещи — что мы живем в век высочайших IT — технологий, и объекты критически важной инфраструктуры все-таки должны быть защищены. Понятно, что этого не понимают блогеры, но почему этого не понимают журналисты? Я хочу обратить внимание на то, что все ПО, которым мы пользуемся, операционные системы, гаджеты, компьютеры, системы управления — все это не наше. Железо — тоже не наше. То есть, в принципе, образ0но говоря, ты можешь построить ракету, но ты будешь только думать, что управляешь ею. На самом деле управлять ею будут управлять очень издалека, при помощи разнообразных технологических приемов. Но причем здесь ракеты? Ведь есть электростанции, другие объекты критически важной инфраструктуры, и мы видим примеры блэкаутов, например, в Венесуэле, кибер-атаки на инфраструктуру страны были в Иране. Почему какие-то наивные люди считают, что этого не может произойти с нами? Может. А что касается интернета — у нас уже были попытки кибер-атак. Мы сталкиваемся с тем, что при помощи «умных лент» нам уже пытаются формировать новостную повестку западные поисковики и популярные новые медиа. Мы сталкиваемся с тем, что нам блокируют аккаунты, придвижение наших СМИ, сетевые ресурсы наших общественных деятелей и мыслителей», — подчеркнул эксперт

«Мы столкнулись с тем, что во время выборов мы вообще неспособны остановить эту интернет-вакханалию, и борьба с фейками — это тоже очень серьезная вещь. Самый классический пример был в Москве, когда Мосгоризбирком хотел опровергнуть на своем официальном аккаунте на Фейсбуке фейковые сообщения о нарушениях на выборах. и не смог этого сделать, потому что ему это запретил администрация Фейсбука» — рассказал представитель ОП РФ.

«На самом деле информационных угроз очень много. Любой ребенок вам сегодня расскажет, что он знает про программы-шпионы, про «подслушивающие» приложения в наших девайсах, и это все с — серьезнейшие вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня, и к тому нужно готовиться. А люди, которые говорят, что ничего этого делать не нужною, предустаналвиать отечественны софт не надо, вкладывать деньги в развитие своих технологий не надо — они либо дураки, либо враги», — завершил свой комментарий Александр Малькевич.