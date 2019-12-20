Триполи, , 10:25 — REGNUM Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара выступила с требованием оставить города Триполи и Сирт в течение 72 часов к вооруженным формированиям, которые лояльны признанному мировым сообществом Правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа. Об этом 20 декабря сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.

Также уточняется, что в указанный срок ЛНА берёт на себя обязательства не атаковать отступающие из Триполи и Сирта формирования, а в случае невыполнения данного требования, возобновит атаки на их позиции.

Также представитель ЛНА назвал информацию о том, что ПНС во главе с Сараджем готово в ближайшее время обратиться к Турции с просьбой отправить в Ливию войска «попыткой утопающего ухватиться на соломинку».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря стало известно, что силы ЛНА маршала Халифы Хафтара ведут наступление в сторону района ан-Нахда, расположенного рядом с центром столицы Ливии города Триполи.