Киев, , 10:21 — REGNUM Глава правительства Украины Алексей Гончарук собрал внеочередное заседание правительства, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко 20 декабря в своем Telegram-канале.

«Начинается неожиданное заседание кабмина», — сказано в сообщении.

По данным экс-депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, заседание посвящено противодействию нелегальному игорному бизнесу.

По его словам, отменено постановление правительства, позволявшее работать игорным заведениям под видом лотерей.

Мосийчук рассказал, что глава МВД Украины Арсен Аваков доложил о закрытии 152 нелегальных игорных заведений и изъятии соответствующего оборудования.

«Такие радикальные действия правительства и МВД стали последствием вчерашнего отказа парламента поддержать легализацию игорного бизнеса», — прокомментировал бывший депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины дал распоряжение министру финансов Оксане Маркаровой остановить финансирование некоторых бюджетных программ из-за огромной дыры в бюджете Украины. Позже Маркарова заявила, что ситуация совершенно нормальная и находится под контролем.

Читайте также: Министр финансов о «внутреннем дефолте» Украины: Так у нас бывает ежегодно