Москва, 20 декабря 2019, 10:14 — REGNUM Власть виновата в том, что вместо того, чтобы отказаться от курса на евроинтеграцию, она ищет стрелочников, виноватых во всех бедах, которые сама же и устроила, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
Власть всегда ищет виноватых среди стрелочников, лукаво обходя вниманием вопрос о том, что все общественные, экономические и прочие проблемы страны кроются в ее стремлении войти в Запад и нежелании что-либо менять в кадровой, социальной и прочей политике.
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Ранее Кургинян заявил, комментируя прошедшую 19 декабря пресс-конференцию президента России Владимира Путина, что власть не хочет признавать исчерпанность действующей модели вхождения в Европу и вся политика Путина строится на половинчатом балансе в духе «и нашим, и вашим», в то время как уже совершенно очевидно, что необходимо оформлять свою самостоятельность, начиная с идеологии.
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