Москва, , 10:14 — REGNUM Власть виновата в том, что вместо того, чтобы отказаться от курса на евроинтеграцию, она ищет стрелочников, виноватых во всех бедах, которые сама же и устроила, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Власть всегда ищет виноватых среди стрелочников, лукаво обходя вниманием вопрос о том, что все общественные, экономические и прочие проблемы страны кроются в ее стремлении войти в Запад и нежелании что-либо менять в кадровой, социальной и прочей политике.

«Мы лукавим, но на самом деле все понимаем. Теперь виноваты снова стрелочники — общественные науки. Не стрелочники же виноваты, виновата власть, которая до сих пор идет курсом вхождения в Европу. Если это курс вхождения в Европу, не нужна своя идеология! И не нужны эти интеллектуалы, и они прекрасно это понимают. И этот курс подкрепляется деньгами, властными инстанциями, кадровыми позициями, всем остальным. Вот когда он кончится, начнется новая жизнь», — заявил Кургинян, реагируя на сладостные речи представителей «Единой России».

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Ранее Кургинян заявил, комментируя прошедшую 19 декабря пресс-конференцию президента России Владимира Путина, что власть не хочет признавать исчерпанность действующей модели вхождения в Европу и вся политика Путина строится на половинчатом балансе в духе «и нашим, и вашим», в то время как уже совершенно очевидно, что необходимо оформлять свою самостоятельность, начиная с идеологии.

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