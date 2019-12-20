Джакарта, , 10:12 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии совместно с индонезийской ассоциацией инвалидов (PPDI) подняло вопрос об обеспечении прав инвалидов посредством конкурса короткометражных фильмов, сообщает Antara.

Накануне награждения победителя конкурса в Джакарте глава департамента по сотрудничеству АСЕАН при МИД Индонезии Джозе Таварес заявил, что конкурс является частью процесса интеграции людей с ограниченными возможностями.

«Конкурс был приурочен к международному дню инвалидов 3 декабря, чтобы повысить осведомленность различных сторон и приверженность правительства Индонезии соблюдению прав инвалидов», — заявил Джозе Таварес.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Джакарте состоялась региональная конференция по гуманитарной помощи, в которой приняли участие 112 делегатов из 17 стран, представляющих правительственные, неправительственные, международные и региональные организации.

Читайте ранее в этом сюжете: Региональная конференция по гуманитарной помощи прошла в Джакарте