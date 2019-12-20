Минск, , 10:00 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко направляется в Россию с рабочим визитом в Россию. Сегодня, 20 декабря, самолёт главы государства вылетел из национального аэропорта «Минск». Об этом сообщает агентство БелТА.

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Напомним, в Санкт-Петербурге белорусский лидер примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Перед заседанием президент России Владимир Путин проведёт встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Планируется, что в ходе заседания ЕАЭС лидеры стран подведут итоги развития интеграционного взаимодействия в 2019 году, обсудят имеющуюся проблематику и перспективы совместной работы в предстоящий период.

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Как сообщало ИА REGNUM, после заседания ЕАЭС состоится неформальная встреча глав государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

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