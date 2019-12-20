Нур-Султан, , 09:58 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал прививать культуру митингов в стране. Об этом глава государства заявил 20 декабря на заседании национального совета общественного доверия в Нур-Султане, сообщает агентство «Казинформ».

Во время заседания Токаев также поднял тему демократии и свободы слова. По его словам, представители власти в Казахстане не считают, что несогласие — это общественно опасное явление. Президент также затронул тему прав женщин. По его словам, в республике необходимо стимулировать приход женщин в политику.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Нур-Султане проходит второе заседании национального совета общественного доверия. Во время мероприятия глава государства затронул проблему неиспользуемых земель.

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