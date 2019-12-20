Амстердам, , 09:55 — REGNUM Запрет на приставание в общественных местах, введённый в прошлом году в Роттердаме, противоречит свободе выражения. Такое решение вынес 19 декабря апелляционный суд в Гааге. В народе запрет известен как «запрет на шипение».

Суд постановил, что ограничение свободы выражения не входит в компетенцию местных властей, а является прерогативой парламента.

С прошлого года в Роттердаме и Амстердаме вступил в силу запрет на приставание в общественных местах. Шипение, домогательства и оскорбления караются штрафом не выше 4.100 евро или сроком заключения не более трёх месяцев. Шипение вслед проходящим мимо женщинам является характерной манерой поведения марокканской молодёжи в Нидерландах.

В Роттердаме в прошлом году задержано несколько человек по подозрению нарушения «запрета на шипение». Один из подозреваемых, чьё дело стало предметом рассмотрения гаагского суда, был задержан за то, чо сделал трём женщинам замечания сексуального характера и послал им воздушные поцелуи. По первому обвинению он был оправдан районным судом, поскольку замечания подпадают под свободу слова. За воздушные поцелуи он был оштрафован на 100 евро.

Апелляционный суд, однако, постановил, что хотя действия мужчины доказаны, он не должен был быть осуждён за них, поскольку муниципальные власти не имели права ввести запрет на подобные действия. Кроме того, по мнению суда, роттердамский запрет не указывает достаточно чётко грань между допустимым и недопустимым поведением, что противоречит Европейскому договору о правах человека. Наконец, апелляционный суд постановил, что подозреваемый не может быть осуждён за воздушные поцелуи, поскольку закон не делает разницы между словесным и физическим выражением своих мыслей и чувств: и то и другое относится к свободе выражения.

В нижнюю палату парламента внесён законопроект о запрете сексуальных домогательств в общественных местах по всей стране. Инициаторы законопроекта называют шипение в качестве одного из примеров таких домогательств. Палата ещё должна приступить к рассмотрению законопроекта, и в настоящий момент неизвестно, будет ли он поддержан большинством парламентариев. Ряд фракций в парламенте выразили своё сочувственное отношение к законопроекту, но указывают на трудности правоприменения в отношении этого закона.

Тем временем правительство также готовит законопроект о наказаниях за сексуальные домогательства. Предполагается сделать уголовно наказуемыми открытые замечания или жесты сексуального характера. Однако представитель Министерства юстиции и безопасности уточнил, что шипение к таковым отнесено не будет.