Варшава, , 09:57 — REGNUM Министерство обороны Польши выступило с жесткой критикой в отношении американского истребителя пятого поколения F-35 и решило полностью отказаться от закупок таких машин. Об этом 20 декабря сообщает портал Defence24.

«Мы работали над определением каталога возможностей, необходимых с точки зрения потребностей вооруженных сил Польши в контексте эксплуатации самолетов F-35. Эти подготовительные работы, обоснования о потенциальных областях сотрудничества или взаимодействия, обсуждались в мае-июле с участием представителей Вооруженных сил Республики Польша, Польской группы вооружений, институтов и военных университетов. <…> Американцы предлагали нам ряд мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту (истребителей F-35), но мы обнаружили, что это не отвечает нашим потребностям», — заявили в польском военном ведомстве.

При этом в нём отметили, что находящиеся в настоящее время на вооружении ВВС Польши российские истребители МиГ-29 не только являются более эффективными, но и гораздо предпочтительнее F-35 в соотношении цена/качество.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов ответить на любую агрессию в адрес Польши или стран Прибалтики.