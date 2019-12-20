Москва, , 09:53 — REGNUM Закон о семейном насилии создается только потому, что российская элита хочет понравиться Европе и там так принято, но фактически путь евроинтеграции нам закрыт, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"В конце концов, этот закон [о семейном насилии]. Все понимают, что там речь шла о том, что, поскольку в Европе вот так, давайте сделаем, чтобы ей понравиться. А нам надо ей нравиться? Мы до сих пор сегодня на государственно уровне готовы или не готовы сказать, что Россия — это страна других ценностей, системно других ценностей. Если мы готовы, то вот это и есть идеология», — заявил политолог, отметив, что идеология — это сплетающаяся сеть из точечных высказываний, и она не рождается в одночасье.

В конце концов на повестке дня встал вопрос, считает Кургинян, Россия находится в конце некого «политического эона», в его середине или вообще где? По его словам, Россия решила задачи стабилизации в постсоветскую эпоху благодаря Путину, перейдя де-факто в новую парадигму существования после присоединения Крыма. Вопрос же заключается в том, как дооформлять эту новую парадигму стратегически.

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