Москва, 20 декабря 2019, 09:53 — REGNUM Закон о семейном насилии создается только потому, что российская элита хочет понравиться Европе и там так принято, но фактически путь евроинтеграции нам закрыт, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
В конце концов на повестке дня встал вопрос, считает Кургинян, Россия находится в конце некого «политического эона», в его середине или вообще где? По его словам, Россия решила задачи стабилизации в постсоветскую эпоху благодаря Путину, перейдя де-факто в новую парадигму существования после присоединения Крыма. Вопрос же заключается в том, как дооформлять эту новую парадигму стратегически.
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