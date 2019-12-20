Москва,
20 декабря 2019, 09:50 — REGNUM Предложение президента Владимира Путина об отмене оговорки «подряд» — это явное предложение о демократизации института президентства в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя предложение Путина.
«Запрет на занятие должности президента страны более двух сроков — это серьезное ограничение. Но, за этим последует и пересмотр баланса влияния правительства и Федерального Собрания, особенно последнего.
Справедливо было бы ограничить и количество получения сроков депутатских мандатов, например тремя периодами.
И уж, если браться переписывать Конституцию РФ, то надо внимательно отнестись к роли органов местного самоуправления, которые сегодня тормозят реформы и нацпроекты.
Тот факт, что о новой Конституции начал говорить президент Путин, означает глубокую степень проработки вопроса и, скорее всего, мы увидим в новом 2020 году уже реальный законодательный процесс», — высказал своё мнение политолог.
Как сообщало ИА REGNUM, на ежегодной большой пресс-конференции 19 декабря 2019 года Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию РФ и при выборах президента отменить оговорку «подряд».
Читайте также: Путин предложил при выборах президента отменить оговорку «подряд»