Москва, , 09:50 — REGNUM Предложение президента Владимира Путина об отмене оговорки «подряд» — это явное предложение о демократизации института президентства в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя предложение Путина.

«Запрет на занятие должности президента страны более двух сроков — это серьезное ограничение. Но, за этим последует и пересмотр баланса влияния правительства и Федерального Собрания, особенно последнего.

Справедливо было бы ограничить и количество получения сроков депутатских мандатов, например тремя периодами.

И уж, если браться переписывать Конституцию РФ, то надо внимательно отнестись к роли органов местного самоуправления, которые сегодня тормозят реформы и нацпроекты.

Тот факт, что о новой Конституции начал говорить президент Путин, означает глубокую степень проработки вопроса и, скорее всего, мы увидим в новом 2020 году уже реальный законодательный процесс», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, на ежегодной большой пресс-конференции 19 декабря 2019 года Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию РФ и при выборах президента отменить оговорку «подряд».

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