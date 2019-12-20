Нур-Султан, , 09:47 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить базовые налоговые ставки за неиспользуемые земельные участки до 20 раз. Об этом глава государства заявил 20 декабря на заседании национального совета общественного доверия в Нур-Султане, сообщает агентство «Казинформ».

Во время обсуждения земельного вопроса президент акцентировал внимание на проблеме неиспользуемых земель. Он также поручил рассмотреть механизмы судебного изъятия неиспользуемых земель.

Напомним, 20 декабря в Нур-Султане проходит второе заседании национального совета общественного доверия под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Участники заседания рассмотрят острые вопросы в политической, экономической, культурной и иных сферах жизни страны.

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