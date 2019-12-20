Сеул, , 09:47 — REGNUM Встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоится в китайском городе Чэнду 24 декабря. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

По их словам, представители двух стран обсудят ряд вопросов, включая решение суда Южной Кореи о выплате компенсаций южнокорейцам за принуждение к бесплатному труду в годы Второй Мировой войны и экспортные ограничения, которые привели к ухудшению двусторонних отношений.

Отметим, что данная встреча состоится в рамках трехстороннего саммита Южной Кореи, Японии и Китая, который пройдёт в Чэнду 23−24 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 декабря президент Южной Кореи встретится с председателем Китая Си Цзиньпином.

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