На переговорах в Сочи Владимир Путин угощал Александра Лукашенко обедом.
На стол подавали барабульку с артишоком, каре телёнка с запеченным луком, шербет из мандарина, вина, произведенные в Краснодарском крае.
Чем будут кормить глав государств сегодня в Санкт-Петербурге пока неизвестно.
Дорожные службы Санкт-Петербурга предупредили горожан о вероятности возникновения пробок в связи с прибытием правительственных делегаций.
Помимо переговоров Путина и Лукашенко, в городе также сегодня состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Для участия во внеочередном заседании Совета глав государств СНГ в Северную столицу отправился глава Таджикистана Эмомали Рахмон.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. В Санкт-Петербурге он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Кроме того, Лукашенко примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ и продолжит переговоры с Владимиром Путиным.
Нынешние переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко «будут носить рабочий характер», — сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.