Владимир Путин и Александр Лукашенко встречаются перед заседанием Евразийского экономического совета (ЕАЭС).

Президенты двух стран продолжат переговоры о судьбе дальнейшего взаимодействия между государствами.

Предыдущая встреча между главами России и Белоруссии состоялась в Сочи 7 декабря и продолжалась пять с половиной часов. Тогда Лукашенко уехал из резиденции «Бочаров ручей» без заявлений для прессы.

Ряд экспертов оценили ход переговоров между главами государств как «сложные» и «тяжелые». Среди спорных тем — цены на газ, нефть, а также низкие темпы интеграции в рамках Союзного государства.