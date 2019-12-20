20 Декабря
 
9:59

На переговорах в Сочи Владимир Путин угощал Александра Лукашенко обедом.

На стол подавали барабульку с артишоком, каре телёнка с запеченным луком, шербет из мандарина, вина, произведенные в Краснодарском крае.

Чем будут кормить глав государств сегодня в Санкт-Петербурге пока неизвестно.

9:54

Дорожные службы Санкт-Петербурга предупредили горожан о вероятности возникновения пробок в связи с прибытием правительственных делегаций.

Помимо переговоров Путина и Лукашенко, в городе также сегодня состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Для участия во внеочередном заседании Совета глав государств СНГ в Северную столицу отправился глава Таджикистана Эмомали Рахмон.

9:52

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. В Санкт-Петербурге он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Кроме того, Лукашенко примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ и продолжит переговоры с Владимиром Путиным.

9:50

Нынешние переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко «будут носить рабочий характер», — сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.