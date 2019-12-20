Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Администрация президента Соединенных Штатов выступила против новых антироссийских санкций, сообщает The Daily Beast со ссылкой на соответствующее письмо чиновника Госдепартамента к сенату.

В письме сообщается, что американская администрация выступает против законопроекта о новых ограничительных мерах, если в него не будут внесены изменения.

Также отмечается, что санкции могут навредить европейским союзникам Соединенных Штатов и «ударить по трансатлантической поддержке уже имеющихся санкций против Москвы».

Напомним, ранее немецкое издание Bild сообщило со ссылкой на источники в Сенате США, что Вашингтон рассматривает возможность введения ограничительных мер против европейских компаний, участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2».

Американские санкции, которые могут быть введены против участников «Северного потока — 2», могут коснуться участвующих в постройке трубопровода кораблей, а также глав компаний, которые с ними связаны.

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