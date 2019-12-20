Магадан, Магаданская область, , 09:51 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов в прямом эфире ответит на вопросы журналистов региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на местные СМИ.

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Пресс-конференция по итогам 2019 года состоится 21 декабря. Носов расскажет о строительстве в Магаданской области, развитии социальной сферы, о нацпроектах и поддержки федерального центра, а также ответит в прямом эфире на вопросы журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, одно из обсуждаемых событий страны в эти дни, стала большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, которую он провёл 19 декабря.