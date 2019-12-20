Москва, , 09:29 — REGNUM Эпоха изящного путинского баланса подходит к завершению, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам политолога, Путин — это мастер баланса, и весь его политический стиль управления строится на принципе баланса интересов разных элитных групп и народа, что он и сделал в начале нулевых, убрав особо ядовитые группы. Точно такая же формула баланса наблюдается во внешней политике. Однако, по его мнению, эта модель подходит к своей исчерпанности.

«Эта формула постоянного баланса, то, с чем пришел Путин, то, что у него мастерски получается, и то, что он продолжает развивать, это и есть гармонизация в обществе… Настало время чего-то другого или не настало, вопрос сложный… Я не берусь сказать, что эта эпоха исчерпана, но где-то она близка к исчерпанию», — заявил Кургинян.

Напомним, 19 декабря прошла ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина, в которой он затронул целый ряд важных вопросов. В качестве примера баланса можно привести его высказывания о том, что Ленин — революционер, но выносить его из Мавзолея не нужно, что он против любого насилия, но нужно подумать, нужен ли нам предлагаемый закон и так далее.

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