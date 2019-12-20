Брюссель, 20 декабря 2019, 09:27 — REGNUM Европейский парламент вновь осудил Пекин из-за его отношения к уйгурам, проживающим в провинции Синьцзян, и призвал к целенаправленным санкциям против китайских чиновников, сообщает Le Figaro.
В резолюции, принятой путем поднятия руки, члены Европарламента «настоятельно призвали Еврокомиссию, Европейский совет и государства-члены принять все необходимые меры, чтобы убедить правительство Китая закрыть лагеря и положить конец всем нарушениям прав человека».
Парламентарии также призвали Европейский совет «принять целенаправленные санкции и заморозить активы» тех, кто несет ответственность за жестокие репрессии в Синьцзяне.
«Эта резолюция призывает к санкциям против тех, кто несет ответственность за самые массовые задержания в мире. Теперь мы должны действовать!» — отметил французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксман.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Китая официально осудил принятый в начале декабря в США «Закон о правах уйгуров 2019».
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