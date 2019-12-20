Лос-Анджелес, США, , 09:28 — REGNUM Бывший вице-президент США и нынешний кандидат в президенты страны от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что он всегда выступал против увеличения численности американских военных в Афганистане. Он рассказал об этом 20 декабря на теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от Демпартии, которые проходили в Лос-Анджелесе.

«Я много и по-крупному ссорился с Пентагоном на этот счет», — заявил Байден в ответ на вопрос о недавно опубликованных документах, из которых стало известно, что администрация президента Барака Обамы, где Байден был вице-президентом, планомерно приукрашивала ход войны в Афганистане.

Также экс-вице-президент рассказал, что он всегда считал отправку большого числа военных США в Афганистан «очень большой ошибкой», и уточнил, что может рассказать об этом только теперь, когда рассекречены указанные документы.

При этом он отметил, что «восстановление этой страны (Афганистана) полностью, как нации, выходит за рамки наших возможностей».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Джозеф Байден заявил во время теледебатов, что экономическая политика президента США Дональда Трампа не соответствует интересам среднего класса.