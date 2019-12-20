Москва, , 09:18 — REGNUM В Белграде, который министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посещал уже несколько раз, глава российского внешнеполитического ведомства чувствует себя как дома. В этом дипломат признался в интервью сербской газете «Српски телеграф», текст которого приводится на сайте МИД РФ.

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Делясь своими впечатлениями от столицы Сербии, Лавров отметил царящие повсюду радушие и гостеприимство.

«Главное в Сербии — конечно, люди, — подчеркнул глава МИД РФ. — Их традиционное радушие и гостеприимство чувствуются повсюду, что оставляет самое яркое и приятное впечатление».

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Лавров подчеркнул, что «наши два действительно братских народа объединяют общие культурно-цивилизационные корни, духовное родство, самые теплые чувства дружбы и симпатии», поэтому «он и его коллеги, посещающие Белград, всегда чувствуют себя там как дома».

Дипломат также поблагодарил руководство за внимание, которое они уделяют укреплению российско-сербского стратегического партнёрства, и пожелал «всем жителям братской Сербии мира, крепкого здоровья, счастья, благополучия» в новом году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Сербия является основным партнёром России на Балканах. Он отмечал, что между странами растут товарооборот, капиталовложения, культурные и образовательные обмены, крепнут духовные связи.

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