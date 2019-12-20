Токио, , 09:13 — REGNUM Совместное заявление о дальнейшем углублении и расширении отношений стратегического партнерства подписали президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера.

В рамках переговоров также подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в налоговой и таможенной сферах, а также в сфере реализации крупных энергетических и инфраструктурных проектов.

Кроме того, стороны также подписали более десяти документов в сфере экономики, промышленности, туризма, науки, инновационных и информационных технологий, образования, спорта и трудовой миграции.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с главой Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Синичи Китаоку. Стороны согласовали новую программу сотрудничества на $3,5 млрд.

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