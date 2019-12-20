Москва, , 09:11 — REGNUM Закон о домашнем насилии в России не нужен, ибо он, в предлагаемом виде, направлен на разрушение семьи, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1», комментируя пресс-конференцию президента.

«Я категорический противник этого закона. Я считаю, что этот закон просто разрушит семью… Я против домашнего насилия, это все говорят, но не обязательно для этого придумывать какой-то новый закон, который позволит внедряться внутрь человеческих очень сложных взаимоотношений. Этого нельзя делать и мне очень странно, что это так навязывается… Я считаю, что это очень опасный закон», — заявил Шахназаров.

Ведущий передачи Владимир Соловьёв заявил, что он полностью солидаризируется с мнением Карена Шахназарова, а лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский заверил Шахназарова, что этот закон принят не будет.

По мнению режиссера, он понял слова президента об этом законе в том ключе, что тот не является его сторонником и есть уголовный кодекс, который должен быть применен в том числе и в отношение насилия в семье, а не выдумывать закон.

Напомним, что во время очередной ежегодной пресс-конференции президента 19 декабря у Владимира Путина поинтересовались касательно пресловутого закона о домашнем насилии, который активно навязывается к принятию в России различными иностранными фондами, феминистками и прочими ЛГБТ-сообществами.

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Президент заявил, что закон не читал, но председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ему подробно про этот закон рассказывала. При этом, он отметил, что не понимает до конца, 70% высказавшихся за этот закон, согласно проведенному недавно опросу, выступают именно за закон, или против насилия. Поэтому нужно обсудить это закон открыто и понять, насколько он соответствует правоприменительной практике и лишь потом принимать решение.

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