Симферополь, , 09:11 — REGNUM Большая пресс-конференция президента России каждый раз становится одним из ключевых событий года, для Владимира Путина нет не только запретных, но и второстепенных тем. Такое мнение на своей странице в Facebook 19 декабря высказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Как всегда, запретных тем не было. Затронут широчайший круг вопросов — от изменений климата и глобальной международной повестки до проблем, волнующих жителей конкретных регионов, от реформы первичного звена здравоохранения и реализации национальных проектов до предложений по изменению Конституции Российской Федерации, от оценки решений ВАДА до событий истории, которые и сегодня оказывают влияние на мир», — отметил Аксёнов.

По его словам, красной нитью через пресс-конференцию проходила тема, связанная с 75-летием Великой Победы.

«На каждый вопрос Владимир Владимирович дал четкий и исчерпывающий ответ, понятный для любой аудитории, продемонстрировал беспрецедентный уровень открытости. Для главы нашего государства нет не только запретных, но и второстепенных тем, все, что волнует людей, — важно и заслуживает самого пристального внимания. Это одна из главных отличительных особенностей «путинского стиля» руководства. И пример для руководителей всех уровней», — подчеркнул глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин провёл пятнадцатую пресс-конференцию, которая длилась более четырёх часов.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин находится в отличной форме и намерен действовать жёстко — эксперт