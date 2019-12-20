Киев, , 09:09 — REGNUM Соглашение о транзите российского газа в Европу через территорию Украины требует дополнительного согласования на политическом уровне, заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко 19 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«Наработаны основные принципы соглашений, которые требуют дополнительного согласования на политическом уровне. После этого вопрос будет в имплементации этих соглашений на различных уровнях», — рассказал он.

Витренко подчеркнул, что «Нафтогаз» занимает конструктивную позицию на переговорах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что с высокой долей вероятности Россия и Украина заключат «газовое» соглашение до конца 2019 года.

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