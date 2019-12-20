Киев, , 09:05 — REGNUM Украинский журналист Роман Цимбалюк, задавший президенту России Владимиру Путину на большой пресс-конференции вопрос о танках, прокомментировал на своей странице в Facebook ответ российского лидера.

«Танк действительно советский, но у нас есть украинская модернизация до уровня «Булат», — написал Цимбалюк, комментируя слова Путина о том, что танк Т-64 — это «советская машина».

Как сообщало ИА REGNUM, Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос украинского журналиста о том, изменилось бы отношение Москвы к Киеву, если бы украинские танки были на Кубани.

Глава государства поинтересовался, какие именно машины имеет в виду журналист — Т-72 или Т-34. В ответ последний заявил, что основным боевым танком на Украине на сегодняшний день является Т-64, который «произведен в Харькове».

«Ну, это тоже советская машина», — отметил российский лидер.

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