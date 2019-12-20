Грозный, , 09:04 — REGNUM Рамзан Кадыров получил одобрение своей деятельности от Владимира Путина, которое заставит его трудиться на благо Чечни еще сильнее. Таким стимулом сам глава республики назвал слова президента РФ на ежегодной большой пресс-конференции о том, что он достоин звания Герой труда.

«Воспринимаю это как бесценный аванс, обязывающий ещё больше и ещё усерднее трудиться! Моя жизнь и далее будет посвящена превращению Чечни в лучший уголок земли, которым смогут гордиться Россия и российский народ и президент России Владимир Путин!» — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кадыров отметил, что президент знает, что успехи в возрождении Чечни, достигнуты тяжелейшим трудом.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин рассказал, за что отцу и сыну Кадыровым присвоено звание Героя России. При этом он отметил, что Рамзан Кадыров за то, что он поднял Чечню из руин после военных событий в республике, достоин в том числе и присвоения звания Героя труда.

«В принципе, Кадырову можно бы и Героя труда дать, но молодой еще, подождет», — сказал Путин.

Читайте также: Путин: указов о награждении Героем России просто так не подписываю