Берлин, , 09:01 — REGNUM Реакция федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель, высказавшейся в ходе выступления в бундестаге против введения Вашингтоном санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2», является «объявлением войны». Такое мнение содержится в статье таблоида Bild.

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Автор публикации отмечает, что Меркель предельно чётко и «ясно» отреагировала на решение США в отношении строительства газопровода, заявив, что не потерпит попыток Вашингтона подрывать поддерживаемый Германией российский проект.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря Сенат Конгресса США одобрил проект закона, который обязывает администрацию США ввести санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Предполагается, что его подписание Трампом состоится в ближайшее время. Целью ограничений названа защита европейской энергетической безопасности.

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На следующий день, выступая в бундестаге, канцлер Германии Ангела Меркель заявила о категорическом неприятии санкций США против газопровода «Северный поток — 2». По мнению главы временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, сетования Меркель по этому поводу будут бессильными, так как Берлин вряд ли решится пойти на ответные санкции против Вашингтона из-за российского проекта.

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