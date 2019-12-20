Ташкент, , 08:58 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие во встрече главы Содружества независимых государств (СНГ) в Санкт-Петербурге, сообщили 20 декабря в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что во время неформальной встречи лидеры двух государств обменяются мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества в рамках СНГ. С 1 января 2020 года председательствовать в содружество будет Узбекистан.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в Санкт-Петербурге пройдет заседание Евразийского экономического совета, после чего состоится неформальная встреча глав — участников СНГ.

Напомним, 17−20 декабря Шавкат Мирзиёев находится с официальным визитом в Японии. Ранее состоялась встреча с премьер-министром Синдзо Абэ.

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