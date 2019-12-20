Брянка, , 08:56 — REGNUM В ближайшей перспективе может быть восстановлено железнодорожное сообщение между ЛНР и Россией, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник во время поездки в Брянку, сообщил 19 декабря «Луганский информационный центр».

«Безусловно, в планах это всё есть. Мало того, что это вопрос экономического характера, но, безусловно, это ещё и вопрос политического характера», — сказал он, отвечая на вопрос жителей Брянки о железнодорожном сообщении с РФ.

Политик добавил, что пока о конкретных сроках говорить рано.

«Поймите правильно, у нас достаточно много было нанесено разрушений на участках железной дороги. Плюс к этому очень большое количество дорог не ремонтировалось в период украинской власти», — объяснил Пасечник.

Он добавил, что власти ЛНР в данный момент активно восстанавливают железнодорожную инфраструктуру республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент ЛНР принял закон о границах республики. Территорией ЛНР объявлена вся территория бывшей Луганской области Украины.

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