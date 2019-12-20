Брянка, 20 декабря 2019, 08:56 — REGNUM В ближайшей перспективе может быть восстановлено железнодорожное сообщение между ЛНР и Россией, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник во время поездки в Брянку, сообщил 19 декабря «Луганский информационный центр».
Политик добавил, что пока о конкретных сроках говорить рано.
Он добавил, что власти ЛНР в данный момент активно восстанавливают железнодорожную инфраструктуру республики.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент ЛНР принял закон о границах республики. Территорией ЛНР объявлена вся территория бывшей Луганской области Украины.
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