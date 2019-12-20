Сеул, , 08:52 — REGNUM Американский разведывательный самолёт вновь был замечен над Корейским полуостровом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Aircraft Spots.

Согласно опубликованным данным, 19 декабря самолет радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E, разработанный на базе патрульного самолёта Lockheed P-3 Orion, был замечен на высоте 7600 метров над Корейским полуостровом.

Известно, что самолёт-разведчик США был замечен над полуостровом спустя семь дней после полёта крупного стратегического разведывательного самолёта Boeing RC-135S.

Предполагается, что данная активность со стороны США связана с «рождественским подарком», о котором 4 декабря заявили представители внешнеполитического ведомства Северной Кореи. В МИД КНДР также отметили, что, какой именно «подарок» получит Вашингтон, зависит только от США.