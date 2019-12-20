Грозный, , 08:46 — REGNUM В Гудермесском районе Чечни назначен новый руководитель администрации. Им стал Нахаб Закриев. Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты Совета депутатов на состоявшемся заседании 17 декабря.

Соперником Закриева на выборах главы был заместитель префекта района Турпал-Али Таймаев, пишет «Грозный-Информ». Новый руководитель 26 ноября был назначен главой Чечни Рамзаном Кадыровым сначала исполняющим обязанности главы района.

До избрания главой района Сакриев руководил миграционным управлением МВД Чечни. Ранее, в период с 2006 по 2013 год, он работал в должности управляющего делами главы и правительства Чечни.

Как утверждает «Кавказский узел», Сахаб Закриев является родственником главы Чечни Рамзана Кадырова. Он — брат мужа родной сестры чеченского лидера.