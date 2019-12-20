Мапуту, , 08:45 — REGNUM Президент Мозамбика Филипе Ньюси заявил, что власти страны будут «использовать все средства» для сдерживания исламистского насилия в богатой газом северной провинции Кабу-Дельгаду. Об этом передает ВВС Africa.

Выступая перед представителями диаспоры в столице страны Мапуту, президент охарактеризовал насилие как «посягательство» на государственность Мозамбика.

«Мы выражаем наше осуждение всех атак, которые представляют собой посягательство на наш демократический правопорядок и наш народ», — сказал Ньюси.

«Мы подтверждаем, что не будем бездействовать и намерены использовать все возможные средства для обеспечения того, чтобы наши граждане жили в мире и спокойствии, которого они заслуживают», — добавил он.

По информации журналистов телерадиокомпании, вооруженные нападения, к которым, как считается, причастны джихадисты, начались в Кабу-Дельгаду два года назад. По официальным данным ООН, в результате этих атак погибли не менее 300 человек, а пострадали около 60 000 местных жителей.