Нур-Султан, , 08:37 — REGNUM Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируют гармонизировать свои финансовые рынки к 2025 году. Об этом 20 декабря заявил заместитель председателя Национального банка Казахстана Есжан Биртанов, сообщает агентство «КазТАГ».

Он представил депутатам сената республики законопроект «О ратификации соглашения о гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере финансового рынка».

Биртанов отметил, что рамках гармонизации финансовых рынков лицензии стран ЕАЭС будут взаимно признаваться в банковском, страховом секторах, а также в сфере услуг на рынке ценных бумаг.

Как сообщало ИА REGNUM, перспективы запуска общего финансового рынка Евразийского экономического союза обсудили участники межправительственного совета ЕАЭС, который прошел в начале августа в Киргизии.

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