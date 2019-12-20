Москва, , 08:34 — REGNUM Сегодня, 20 декабря, президент России Владимир Путин проведёт встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Кремля.

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Встреча лидеров двух стран произойдет перед заседанием Евразийского экономического совета (ЕАЭС).

После заседания ЕАЭС состоится неформальная встреча глав государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря президент России Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС). Заседание состоится в Санкт-Петербурге.

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