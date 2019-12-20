Берлин, 20 декабря 2019, 08:30 — REGNUM Соглашение о транзите российского газа через территорию Украины с большой долей вероятности может быть подписано до конца 2019 года, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, сообщило 20 декабря информационное агентство «Укринформ».
Шефчович не раскрыл детали сделки, сказав лишь, что прогресс есть.
Он также поблагодарил российскую и украинскую стороны за «очень конструктивный подход» и отметил вклад представителей Германии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на переговорах в Берлине было достигнуто принципиальное соглашение по транзиту российского газа в Евросоюз через территорию Украины.
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