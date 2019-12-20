Берлин, , 08:30 — REGNUM Соглашение о транзите российского газа через территорию Украины с большой долей вероятности может быть подписано до конца 2019 года, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, сообщило 20 декабря информационное агентство «Укринформ».

"Да. Я вполне убежден, что да», — ответил он на вопрос журналистов о возможности заключения договора до конца года.

Шефчович не раскрыл детали сделки, сказав лишь, что прогресс есть.

«Мы договорились, что, пока соглашение не будет принципиально согласовано в столицах, мы не будем раскрывать деталей», — отметил вице-президент Еврокомиссии.

Он также поблагодарил российскую и украинскую стороны за «очень конструктивный подход» и отметил вклад представителей Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на переговорах в Берлине было достигнуто принципиальное соглашение по транзиту российского газа в Евросоюз через территорию Украины.

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