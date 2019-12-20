Сеул, , 08:30 — REGNUM 18 декабря премьер-министр Швеции Стефан Лёвен стал почётным гражданином Сеула, сообщает Maeil Business Newspaper.

Знак «Почётный Гражданин Сеула» был вручен высокопоставленному лицу Швеции мэром города Сеула Пак Вон Суном.

Известно, что перед церемонией стороны обсудили пути сотрудничества в сфере экологии, в частности, борьбы с загрязнением окружающей среды и изменением климата, и умного города.

Как отмечают журналисты, это первый визит Стефана Лёвена в Южную Корею после вступления в должность премьер-министра. Ранее он посещал страну дважды, в качестве председателя профсоюзного объединения «IF Metall» (2006 г.) и председателя Социал-демократической рабочей партии Швеции (2013 г.).

Напомним, что в этом году Южная Корея и Швеция празднуют 60-летие установления дипломатических отношений.