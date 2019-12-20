Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Конгресс США принял решение о повышении минимального возраста покупки сигарет до 21 года. Об этом 20 декабря сообщает газета The Wall Street Journal.

Также сообщается, что нововведение включено в бюджет, принятый обеими палатами парламента страны. При этом ожидается, что президент США Дональд Трамп подпишет принятый парламентом бюджет, и тогда данная мера станет законом.

В результате принятия такого решения сигареты в США будут приравнены к алкоголю, который нельзя приобретать лицам младше 21 года, и такая норма уже является действующей в 19 американских штатах на уровне местного законодательства.

Также сообщается, что президент Трамп поддерживает данную меру, получившую широкий резонанс после эпидемии вейпинга в школах и десятков смертей от употребления электронных сигарет.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря стало известно, что запрет на наружную рекламу вейп-продукции собираются ввести в Канаде.