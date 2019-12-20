Пекин, , 08:23 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не позволит каким-либо иностранным силам вмешиваться в дела Гонконга и Макао, передает 20 декабря газета China Daily.

Китайское правительство и китайский народ твердо будут защищать национальный суверенитет, безопасность и бескомпромиссно обеспечивать интересы, заявил Си во время торжественного собрания по случаю 20-летия со дня возвращения Макао Китаю.

«Я хочу подчеркнуть, что после возвращения Гонконга и Макао на родину, отношения с двумя специальными административными районами — это полностью внутренние дела Китая, которые не нуждаются в указующем персте из-за рубежа», — заявил председатель Си.

Напомним, что Макао, бывший португальской колонией с 13 августа 1862 года, был возвращен Китаю 20 декабря 1999 года, Гонконг вернулся в родную гавань несколько раньше — 1 июля 1997 года. Однако до сих пор Запад имеет очень сильное влияние на определенные группы в элитах этих районов Китая. Особенно это видно по тому, что сейчас происходит в Гонконге при поддержке США.