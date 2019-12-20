Париж, , 08:22 — REGNUM Министр обороны Франции Флоренс Парли объявила, что страна развернула свои первые военные беспилотники в регионе Сахель в Африке, чтобы выследить джихадистов, передает BFM TV.

«В настоящее время беспилотники развернуты в рамках операции «Бархан», — говорится в заявлении Флоренс Парли.

«Защитники для наших войск и эффективное орудие против врагов, эти беспилотники способствуют модернизации нашей армии», — написала министр в Twitter.

По словам Флоренс Парли, основными задачами беспилотников остаются наблюдение и разведка.

Таким образом, Париж вступил в клуб стран, использующих эти дистанционно управляемые вооруженные дроны, таких как США, Великобритания и Израиль.

Напомним, французский парк беспилотников должен увеличиться до 12 дронов в 2025 году, а затем до 24 в 2030 году. По заявлению министерства обороны страны, использование беспилотников будет строго контролироваться Францией.