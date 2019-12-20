Киев, , 08:21 — REGNUM Правки к законопроекту о возможности продажи земли, предназначенной для сельскохозяйственного использования, будут рассматриваться аграрным комитетом Верховной рады Украины до февраля 2020 года. Об этом 20 декабря рассказал глава пропрезидентской фракции в украинской Раде «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «Прямой».

По словам Арахамии, было получено 2,5 тысячи правок и в настоящее время аграрный комитет делает попытки рассмотрения их в рабочем режиме.

«За вчерашние день и ночь и утро сегодняшнее это было 208 правок. Выглядит так, что комитет должен заседать 10−12 рабочих дней, и потом это может быть вынесено в зал. Это если оптимистично сейчас, это где-то в феврале», — заявил глава фракции «Слуга народа».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал ситуацию с временным приостановлением выплаты средств на незащищенные статьи государственного бюджета.