Якутск, , 08:16 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев подписал очередное кадровое назначение о заместителе министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В соцсетях глава Якутии написал, что на эту должность он назначил Наталию Готовцеву. До нового поста она была замруководителя отдела контроля расходов бюджета в хозяйственной сфере Счётной палаты республики.

На официальном сайте пресс-службы правительства Якутии информации о назначении нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму ушёл в отставку министр топлива и энергетики Вадим Белик. Соответствующий указ подписал 19 декабря 2019 года глава Крыма Сергей Аксёнов.