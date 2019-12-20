Нью-Дели, , 08:12 — REGNUM Примерно 1200 человек были задержаны за последние сутки в Нью-Дели в ходе акций протестов против принятия индийским правительством нового закона о гражданстве. Об этом 20 декабря сообщает газета Times of India.

Задержанные были доставлены на городские стадионы «Сурджамаль» и «Раджив Ганди». В числе них оказались и многие лидеры оппозиции. Утром большинство из задержанных было отпущено.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря в столице Индии прошли массовые протестные выступления, которые начались из-за возможного принятия властями нового закона. Согласно нововведению, беженцы из Афганистана, Пакистана и Бангладеш смогут в упрощенном порядке получить гражданство Индии, если они как немусульмане подверглись притеснениям на родине. Индийские мусульмане посчитали, что закон нарушает конституцию Индии, так как угнетает их по религиозному признаку.

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