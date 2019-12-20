Париж, , 08:02 — REGNUM Мэр Парижа Анн Эдальго объявила о выделении 2,5 млн евро помощи парижским торговцам, пострадавшим от забастовок и демонстраций, передает BFM TV.

«После очень трудного конца года для торговцев, вынужденных закрываться на профилактические мероприятия или которые понесли убытки от порчи имущества, Париж объявляет об освобождении от налогов на использование террас», — говорится в заявлении мэрии города.

В пятницу, 20 декабря, состоится встреча мэрии с представителями торговцев, чтобы «оценить их потребности», а также «влияние, оказанное демонстрациями».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Парижа Анн Идальго бросила вызов правительству, требуя «компенсации» для торговцев, пострадавшим из-за забастовок.

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