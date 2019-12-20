Лос-Анджелес, США, , 07:56 — REGNUM Немедленный вывод американских войск из Афганистана последует в случае избрания в 2020 году на президентский пост бывшего вице-президента США Джозеф Байден. Об этом политик заявил 19 декабря в Лос-Анджелесе в ходе теледебатов представителей Демократической партии, предает телеканал PBS.

Байден отметил, что еще в период президентства Барака Обамы выступал за то, чтобы не вмешиваться во внутренние дела Афганистана, а проводить только политику борьбы с международным терроризмом. Он добавил, что намерен оставить на территории Афганистана небольшие отряды американского спецназа, которые надо будет использовать, если переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провалятся.

Напомним, выборы на пост президента США должны пройти в ноябре 2020 года. Желание участвовать в них уже изъявил действующий американский президент Дональд Трамп.

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