Биробиджан, , 08:00 — REGNUM Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн считает, что открытость президента должна стать примером для глав регионов.

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Комментируя большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина, Ростислав Гольдштейн отметил, что президент задал главам регионов принципы открытого общения с журналистами, пишет EAOMedia.

«Открытый и честный диалог главы государства с журналистами и жителями России позволяет Президенту быть на острие событий. Правительство ЕАО также будет соблюдать принцип максимальной открытости во взаимодействии со средствами массовой информации», — подчеркнул Ростислав Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, наблюдатели, комментируя ответы главы государства во время большой пресс-конференции, отметили его стремление обращаться к резонансным проблемам.