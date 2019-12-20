Москва, , 07:47 — REGNUM Предложение Путина при выборах президента отменить оговорку «подряд» прокомментировал на своих интернет-ресурсах доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский:

«Первое. Все уяснили, что Путин подстраивать под себя Конституцию не будет. Не предвидится ни третьего, ни четвертого, ни десятого срока. Второе. Преемник (преемники) станут наследниками многих политических традиций. Одна из них — частая, регулярная смена руководителей государства, прививание цивилизованной политической культуры. Два срока, вне зависимости от «вместе» или «порознь», и все.

Третье. Путинское «откровение» свидетельствует, что укрепилось понимание необходимости поступательного развития страны. От «лихих 90-х» нас отделяет уже 20 лет, среднестатистический житель страны практически не жил в СССР, три четверти мощностей обрабатывающей промышленности и треть атомных блоков введены в период руководства страной Путиным, так что пора привыкать к новым политическим практикам.

Ну, а то, что изменения в Конституцию должны быть внесены после «широкого обсуждения», никто не спорит. У нас «широкое общественное обсуждение» самых разных мировых, реже — внутренних проблем не прерывается ни на мгновение. В этом аспекте мы исторические и пожизненные чемпионы».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин, отвечая на вопрос, высказался за отмену в Конституции РФ оговорки «подряд» в отношении числа сроков президентских полномочий. Вместе с тем, по его словам, менять или принимать новую Конституцию РФ на следует.

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