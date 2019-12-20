Пермь, 20 декабря 2019, 07:43 — REGNUM В Перми оставлен в силе оправдательный приговор в отношении экс-главы управления Росимущества по Пермскому краю Галины Постаноговой. Такое решение 19 декабря вынес краевой суд.
Ранее чиновницу оправдал Ленинский райсуд Перми. Ей вменяли превышение должностных полномочий. Но суд полностью оправдал женщину.
Как пишет Business-Class, теперь Галина Постаногова собирается добиться привлечения к ответу тех, кто сделал заведомо ложный донос, возмещения материального ущерба и персональных извинений, в том числе от прокурора Прикамья.