Багдад, , 07:41 — REGNUM Участники акций протестов и журналисты, освещающие манифестации, должны быть защищены властями Ирака от насилия вооруженных группировок. С таким призывом выступил заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл на встрече с иракским руководством, 19 декабря сообщает официальный представитель американского Госдепартамента Морган Ортагус.

В мероприятии приняли участие премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди, президент государства Бархам Салех и спикер иракского парламента Мухаммед аль-Халбуси. Стороны обсудили последствия протестов в Ираке и соседних государствах.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря министр обороны США Марк Эспер в ходе телефонных переговоров с временным главой правительства Ирака Адилем Абдулом Махди призвал руководство ближневосточного государства принять меры для предотвращения обстрелов баз американских военных на территории Ирака.

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